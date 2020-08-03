2020-08-03T11:54:24+03:00
Происшествия

На Кубани капитана танкера оштрафовали за нарушение границы в Керченском проливе

Судно под флагом Сингапура зашел в опасный для плавания район
Ева МУР@kp_kuban
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Пограничники УФСБ по Краснодарскому краю оштрафовали капитана танкера HANS MAERSK, который под флагом Сингапура вошел в опасный район акватории Керченского залива.

- Он был наказан за нарушение режима государственной границы, - сообщили "КП"- Кубань" в пресс-службе ПУФСБ по Краснодарскому краю.

На капитана танкера составили материалы об административном правонарушении. Санкции этой статьи Кодекса об административных правонарушениях предусматривают от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч , для юридических лиц – от 400 до 800 тысяч рублей.

Напомним, аналогичные правонарушение в акваториях Черного и Азовского морей в этом году совершили 40 иностранных и российских судов, общее количество наложенных административных штрафов превысило 1 600 000 рублей.

Кстати, за выходные российско-абхазскую границу пересекли около 7 тысяч автомобилей. 1 августа были сняты ограничения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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