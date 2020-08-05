Жителям Краснодара восстановили водоснабжение после аварии
Водоснабжение в 32 многоэтажных домах в Краснодаре восстановили. Об этом сообщают в администрации города.
Напомним, сигнал об утечке на стальной трубе диспетчеры получили днем 5 августа. Как оказалось, на пересечении улиц Гудимы и Орджоникидзе случился порыв водопровода диаметром 300 мм. Из-за этого без воды остались порядка 3500 горожан.
На место выехали специалисты «Краснодар Водоканала». Они нашли утечку в водопроводной сети и устранили ее.
- В 16:05 работы были окончены, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в городской администрации.
После чего начали включать воду в домах краснодарцев.
Напомним, ранее сообщалось, что в Краснодаре начали промывать скважины в Школьном микрорайоне после отравления жителей. Если после этого вода пройдет тест Роспотребнадзора, то ее подадут жителям.
ИСТОЧНИК KP.RU
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