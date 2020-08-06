В Староминском районе приступили к ремонту трех учреждений культуры

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Доме культуры Староминского района сделают ремонт. Сейчас рабочие уже начали менять кровлю. Также обновление ждет детскую художественную школу и межпоселенческую центральную библиотеку имени И.В. Вараввы. В учреждениях приступили к ремонту кабинетов.

- На обновление Дома культуры, художественной школы и библиотеки направлено 8,9 млн рублей из краевого бюджета, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодарском крае за пять лет отреставрировали почти 400 учреждений культуры. Их модернизируют в рамках региональной программы «Развитие культуры».

В этом году на обновление материально-технической базы ДК и музыкальных школ выделено около 550 млн рублей. Например, в прошлом месяце в Северском районе учреждения культуры получили новое звуковое оборудование. Аппаратура обошлась в более чем 2 млн рублей.