В Сочи следователи начали проверку по факту осквернения мемориала

В Сочи следователи проводят проверку по факту осквернения мемориала Фото: Юлия БАРАНОВА

В Сочи началось проведение доследственной проверки по факту осквернения мемориала павшим воинам в годы Великой Отечественной войны. Сочи подростки бегали и прыгали у символического Вечного Огня. Видео инцидента выложили в соцсетях.

Представитель пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю уточнила, что был осквернен памятник героям-хостинцам, погибшим в 1941 – 1945годах. По ее словам, происшествие вызвало большой общественный резонанс.

- По данному факту следственным отделом по Хостинскому району города Сочи СКР по краю для установления изложенных обстоятельств незамедлительно организована доследственная проверка, в ходе которой установят все обстоятельства произошедшего, - говорится в сообщении СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Как писала «Комсомольская правда» - Кубань», в Сочи полиция проводит проверку видео с подростками, которые устроили прыжки на мемориале.