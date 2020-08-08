Вениамин Кондратьев о смерти митрополита Исидора: Мы потеряли мудрого пастыря, наставника и заступника

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Вениамин Кондратьев выразил соболезнования в связи со смертью главы Кубанской и Екартеринодарской епархии митрополита Исидора. Он назвал владыку мудрым пастырем, наставником и заступником, которого любили миллионы жителей Краснодарского края.

- За 30 лет служения в нашем крае он сделал больше, чем многие люди за целую жизнь. При нем начали восстанавливаться и строиться новые храмы, он внес колоссальный вклад в духовно-нравственное развитие региона, укрепление мира и согласия на нашей земле, возрождение кубанского казачества, - сказал Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, митрополита Исидора запомнят как человека с открытой душой.

Глава главы Кубанской и Екартеринодарской епархии митрополит Исидор ушел из жизни на 80-м году. Причиной смерти стали осложнения от коронавирусной инфекции.