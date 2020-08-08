Митрополит Исидор ушел из жизни на 80 году Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Отпевание митрополита Исидора пройдет 10 августа в Екатерининском соборе Краснодара. Его возглавит управляющий делами Московской Патриархии, первый викарий Патриарха по Москве митрополит Воскресенский Дионисий.

- Чин отпевания будет совершен 10 августа в Екатерининском кафедральном соборе после Божественной литургии, которая начнется в 8 часов утра, - сообщают в пресс-службе Кубанской митрополии.

Митрополит Исидор ушел из жизни на 80 году от осложнений после коронавирусной инфекции. Екатеринодарскую епархию временно возглавит митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл