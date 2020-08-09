В Сочи из Еревана прилетели 114 россиян

В Сочи прилетел рейс из Еревана Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Армения продолжает возвращать россиян домой. Граждан Российской федерации вывозят из-за пандемии COVID-19, которая «гуляет» по миру с марта 2020 года.

Так, 8 августа 2020 года в 08:00 утра, из Армении в Сочи прибыли 114 россиян.

- Люди в Сочи прилетели Боингом-737 авиакомпании Armenia, - рассказали в международном аэропорту Адлер. – Люди прилетели из Еревана.

А через несколько часов, в 10:55, это же Boeing 737-700 отправился из Сочи в Ереван с гражданами Армении - улетели 124 человека.

Кстати, в Краснодарском крае растет число заболевших коронавирусной инфекцией. С начала августа врачи фиксируют больше 100 случаев заражения в сутки. Поэтому в регионе ужесточили масочный контроль, а власти Кубани вернулись к ежедневным заседаниям оперативного штаба, на которых обсуждается эпидобстановка и принимаются меры по недопущению распространения инфекции.