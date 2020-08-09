Из Краснодара в Минводы с 21 августа полетят самолеты

В аэропорту Краснодара следят за безопасностью Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

С 21 августа из краснодарского аэропорта можно будет улететь в Минеральные воды. Рейсы запланированы до конца октября.

- Сначала самолеты в Минводы будут летать по понедельникам и пятницам, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в пресс-службе международного аэропорта Краснодара. – Но с 4 сентября лайнеры будут отправляться уже четыре раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Так с 21 по 31 августа в 8:35 можно будет улететь в Минводы по понедельникам и пятницам. А с 4 сентября по 23 октября - по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям в это же время.

Кстати, с 18 августа открывается прямое авиасообщение из Краснодара в Мурманск. Кроме того, в августе улететь можно из Геленджика в Красноярск.