С пляжей Анапы за месяц вывезли 1800 тонн водорослей

Фото Минкурортов КК

В Анапе продолжается очистка пляжей. В одном только июле коммунальщики вывезли с побережья курорта 180 тонн ТБО, и водорослей весом в 10 раз больше.

Всего с начала 2020 года с местных пляжей удалено уже 4300 тонн так называемой «камки» - зелёных водорослей, которые в Анапе часто волнами прибивает к берегу. И тогда камка устилает пляж настоящим «ковром».

- Специальная коммунальная техника на пляжах работает, в основном ранним утром и по вечерам. Однако, отходов так много, что их зачастую приходится вывозить и днем,- сообщает пресс-служба Минкурортов края

Как ранее сообщала «Комсомолка», за 7 месяцев текущего года город посетили около одного миллиона туристов.

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