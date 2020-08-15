Число жертв коронавируса в Краснодарском крае выросло до 141

Еще три пациента скончались за последние сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае продолжает расти не только число заболевших коронавирусом, но и летальных случаев от этой инфекции. За последние 24 часа скончались еще три пациента. В оперштабе региона рассказали подробности об этих случаях.

59-летняя жительница Приморско-Ахтарска заразилась в конце июля. Болезнь сразу стала протекать в острой форме.

- Женщина почувствовала слабость, а затем температура тела поднялась до 38,3, - рассказывают в оперштабе края. - После нескольких дней самостоятельного лечения обратилась к врачу.

Ее госпитализировали в Ленинградскую ЦРБ. Там у нее диагностировали двухстороннюю полисегментарную пневмонию, а тест на коронавирус оказался положительным.

Спасти пациентку не удалось из-за того, что у нее стали обостряться сопутствующие заболевания. У женщины были сердечная недостаточность, гипертоническая болезнь, сахарный диабет.

Еще два летальных случая зафиксированы в Сочи. Там скончались двое мужчин. Один из них заразился 1 августа. Сразу после госпитализации в инфекционную больницу №2 его подключили к аппарату ИВЛ.

- Результат анализа на COVID-19 пришел положительный, - говорят в оперативном штабе региона. - У мужчины на фоне инфекции развилась полиорганная недостаточность. Спасти его не удалось.

Не помогла терапия и 65-летнему пациент больницы №5. Мужчину госпитализировали 7 августа, подключили к ИВЛ. Вскоре у него начались осложнения из-за других заболеваний: гипертензивная болезнь сердца, сердечная недостаточность. А тем временем больницы Краснодара и Сочи получили новые томографы. Аппараты установили в СКИБ и инфекционной больнице №2. Здесь раньше не было томографов, а на КТ пациентов отправляли в другие больницы.

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