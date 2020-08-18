В Краснодаре взяли пробы в месте гибели мальков осетровых пород

Предположительная причина мора рыбы - резкое сокращение спуска воды из Краснодарского водохранилища. Фото: Туподар

Напомним, более 25 тысяч особей молодняка особо ценных осетровых пород погибло 13 августа. Мертвых рыбок выбросило на берег реки Кубань. Местные жители сняли на видео, как мальки сплошной полосой лежат на суше кверху брюхом.

Причины массовой гибели рыбы в микрорайоне Гидростроителей выясняют сотрудники Россельхознадзора края.

- Специалисты выезжали на место. Для выяснения причин гибели и проведения лабораторных исследований были отобраны пробы воды, рыбы и труп дикой водоплавающей утки, в том числе для исключения заразных, особо опасных болезней человека и животных, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ведомства.

Результаты специалисты озвучат после их готовности.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в минприроды Краснодарского края опровергли сообщения о массовой гибели птиц. Об этом ведомство заявило после обследования территории.