Ученые объяснили, почему в Анапе зеленое море

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В Анапе отдыхающие без охоты заходят в море – здесь вода превратилась в зеленый кисель из водорослей. Камка, так называется эта тина, заполонила почти все побережье. Ученые говорят, что водоросли каждый год цветут в районе Анапы, но не таком количестве. По мнению экспертов, море превратилось в «зеленую кашу» из-за проблем с очистными сооружениями и резкого наплыва туристов.

- Всплеск цветения в этом году связан со взрывным поступлением органики — продуктов жизнедеятельности людей. Именно наплыв людей на фоне проблем с очистными сооружениями и мелководья привел к такому росту водорослей, - сообщил ведущий научный сотрудник Южного научного центра РАН Олег Степаньян.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что косметолог призвала туристов не делать маски из водорослей в Анапе. Ученые считают, что спа-процедуры на пляже могут быть не очень полезны. Также «КП» рассказывала, как пляжи Анапы выглядят в августе.