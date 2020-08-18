Вода как кисель, но берег чистый: как пляжи Анапы выглядят в августе

Побережье Анапы - в водорослях. Фото: Виталий КАРНАУХ

Лето уверенно подходит к концу, осталась всего-то пара августовских недель. Отпуска уже «поджимают» и торопят россиян домой. Из-за этого в крае образуются многокилометровые пробки. Пару дней назад краснодарцы рассказали о том, как из станицы Голубицкой добирались в кубанскую столицу. Обычно это расстояние в 140 километров можно преодолеть за каких-то пару часов. Но сейчас на это ушло в три раза больше времени.

В пробках - машины из разных регионов. Едут домой. Фото: Виталий КАРНАУХ

А впереди бархатный сезон – возможность отдохнуть для тех, кто все лето работал. Как правило, осенью турпоток в разы снижается, поэтому многие считают, что это время для релакса – самый «сок».

Супруги Наталья и Андрей Карнаух из Тимашевска накануне поехали на побережье – в поисках жилья на пару дней да приличного пляжа, не забитого до краев туристами. К счастью, в середине августа найти такие места не сложно. С открытием границ с Турцией и Абхазией турпоток в Краснодарском крае хоть и незначительно, но все же снизился. Но это не говорит о том, что все рванули за границу. Просто большая часть россиян уже отдохнула, а потому и пустуют ранее заполненные пляжи.

На диких пляжах людей сложно встретить. Фото: Виталий КАРНАУХ

- Сначала мы поехали в Благовещенскую, - рассказывает Наталья Карнаух. – На центральном пляже есть люди, но их не так много. От него мы ушли в сторону, там – вообще пустота и простор. Берег чистый, мусора нет. Дул ветер, песок летел. Единственное, что не понравилось, это - водоросль камка. Из-за нее вода как кисель, не очень приятно находиться в такой жиже. Хотя чуть дальше от берега этих водорослей уже нет. Вода теплая, комфортная.

Морская камка превращает воду в "кисель". Фото: Виталий КАРНАУХ

К вечеру из Благовещенской парочка отправилась по побережью в сторону Новороссийска. Остановились на несколько дней в одной из многочисленных баз отдыха в поселке Малый Утриш. Рядом – природный заповедник с можжевеловым лесом.

Вечерами с гор можно провожать закаты. Фото: Виталий КАРНАУХ

Средняя цена за стоянку на частной территории. Фото: Виталий КАРНАУХ

- Для аллергиков здесь самое то, воздух чистейший, дышать легко, - продолжает Наталья. – Пляж каменистый и очень грязный, хоть и не является центральным и многолюдным. Отдыхающие здесь жутко мусорят, разводят костры, не убирают за собой.

Берег моря в Малом Утрише в мусоре. Фото: Виталий КАРНАУХ

Но все равно местечко красивое, притягивающее, манящее. А море, как призналась Наталья, чистейшее, камни видны на глубине больше метра. Никакой камки и близко нет. Правда, пугает и отталкивает августовская ночная температура – в темное время суток в Малом Утрише безмерно холодно.

Купающихся и загорающих не много. Место - Малый Утриш. Фото: Виталий КАРНАУХ

- Мы не выдержали, уехали раньше запланированного. К такому холоду мы не были подготовлены, хоть и жили в домике за тысячу рублей с человека, - отмечает супруг Андрей.

В Малом Утрише берег каменистый. Фото: Виталий КАРНАУХ

Тем временем в министерстве курортов Кубани заявили, что сейчас гостиничный фонд на Черноморском побережье превышает 80%, а за два летних месяца регион принял около 3,8 млн отдыхающих. Сегодня в крае находятся около 460 тысяч туристов.

Море пока еще теплое, вода - чистейшая. Фото: Виталий КАРНАУХ

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