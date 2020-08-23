1 сентября в школы Краснодарского края не пустят без справки

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае с 1 сентября начнется учебный год. Несмотря на то что искоренить коронавирус в регионе пока не удалось, ежедневно медики фиксируют новых заболевших, школы Кубани откроют свои двери традиционно в День знаний. Однако для того чтобы вновь сесть за свои парты ученикам и персоналу необходимо выполнить ряд условий.

- До 28 августа родители должны предоставить в школу справку об эпидокружении, - сообщили "КП" - Кубань" в одной из школ региона. - Без нее ребенок к учебному процессу допущен не будет.

По словам педагогов, такое решение было принято на совещании накануне старта учебного года. Ранее стало известно, что торжественные линейки пройдут, вопреки ожиданиям, только для учащихся 1,9,11 классов. Для всех остальных учеба начнется 1 сентября без праздничных мероприятий. Они все еще находятся под запретом в регионе из-за угрозы распространения коронавируса.

Объявлено также, что нет необходимости на уроках школьникам находиться в защитных масках.

- Однако если родители посчитают нужным надеть маску, никто не против. Можно также брать с собой антисептики, но в безопасной для детей форме, - рассказали "КП" - Кубань" в одной из школ.

Напомним, в апреле 2020 года учеников на Кубани перевели на удаленку из-за эпидемии коронавируса.