На Кубани в школах осенние каникулы отменять не будут

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Прошлый учебный год кубанские школьники вынуждены были заканчивать дома из-за введенного карантина. Последняя четверть для всех учащихся Краснодарского края проходила дистанционно. Каникулы на радость детворе начались немного раньше времени. Но «забирать» выходные дни у детей, в счет уже отгулянных дней, осенью 2020 года не планируют. Об этом министр образования Краснодарского края Елена Воробьева сообщила в пресс-центре «КП».

- Осенние каникулы пройдут по графику и переноситься не будут, - уточнила «Комсомольской правде» - Кубань» министр образования Кубани Елена Воробьева.

Напомним, торжественные линейки в Краснодарском крае пройдут, вопреки ожиданиям, только для учащихся 1, 9, 11 классов.

Ранее сообщалось о том, в каком случае на Кубани могут закрыть школы на карантин.