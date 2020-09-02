На Кубани сухой тростник в плавнях загорелся от окурка охотника

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В Краснодарском крае тушат крупнейшие природные пожары. Из-за особенностей флоры и труднодоступности, эти пожары могут гореть много дней.

- Так 2 сентября в Приморско-Ахтарском районе наблюдаются два возгорания, которые не могут до конца потушить уже порядка 10 дней, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в организации «Добровольные пожарные Кубани».

Как подчеркнул собеседник, основная причина пожаров – неосторожное обращение с огнем среди охотников в плавнях. Сухой тростник здесь может загореться даже от окурка.

Напомним, что причиной сильнейшего пожара в государственном природном заповедника "Утриш" стал туристический костер. Получается, что Кубань потеряла 130 гектаров уникальных реликтовых лесов. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил Минприроды расширить границы заповедника на Утрише. Он считает, что это необходимо для сохранения уникальной территории.