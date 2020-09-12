Виктория Бережная: «На избирательных участках работают выставки и фотозоны»

Виктория Бережная. Фото: администрация Лабинского района

Заместитель председателя Совета молодых депутатов Лабинского района Виктория Бережная рассказала о том, как проходят выборы в ее населенном пункте.

- На избирательных участках в Лабинском районе обстановка рабочая, спокойная, доброжелательная, предпраздничная, - говорит Виктория Бережная. - Все участки оборудованы необходимым средствами защиты в целях недопущения распространения короновирусной инфекции, соблюдаются все меры безопасности. Избиратели на участки идут охотно, в хорошем настроении. Работники избирательных участков встречают доброжелательно.

На избирательных участках работают выставки, которые посвящены 83-летней годовщине образования Краснодарского края. 13 сентября в регионе не только день выборов, но и день рождения Краснодарского края.

- Также на участках работают и фотозоны, которые тоже посвящены годовщине образования Краснодарского края, - пояснила Виктория Бережная.

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