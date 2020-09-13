Мэр Краснодара проголосовал на выборах

Евгений Первышов проголосовал на выборах. Фото: https://t.me/PervyshovEA

В Краснодарском крае 13 сентября выбирают губернатора Кубани и местных депутатов. Глава столицы Кубани Евгений Первышов уже проголосовал. Фотографией с выборов он поделился у себя в Телеграмм-канале.

- Надеюсь на активное участие жителей Краснодара в Едином дне голосования и призываю всех прийти на выборы. Ведь именно от вас сегодня зависит дальнейшая судьба всего региона и нашего Краснодара, - написал Евгений Первышов.

А тем временем, по данным на 10 утра, явка избирателей в Краснодарском крае уже составила 48,99 %.

Прямая трансляция с выборов на Кубани.