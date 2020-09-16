В станице Брюховецкой открыли спортплощадку ГТО

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Новую спортивную площадку для выполнения норм ГТО открыли на территории спорткомплекса «Атлант» в станице Брюховецкой. Здесь же свои двери распахнул первый муниципальный центр единоборств.

– На строительство спортивной зоны для ГТО выделено больше 1,5 миллионов рублей. На площадке установлены тренажеры для различных групп мышц, что позволяет не только выполнять обязательные нормативы ГТО, но и эффективно подготовиться к ним, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что объект создан в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в прошлом году площадку для ГТО открыли в Отрадненском районе. В этом году такая зона появилась в Темрюке. Всего в 2020 году на Кубани будет создано восемь таких объектов.