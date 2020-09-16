Фото: admkrai.krasnodar.ru

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал новое постановление о продлении режима повышенной готовности. Такое решение глава региона принял в связи с текущей эпидобстановкой. По словам эпидемиологов, в крае уровень заболеваемости идет ровно, вспышек нет. Чтобы не потерять положительную динамику, ограничения оставили в силе.

- Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 223,0, - уточняют в администрации региона. - При этом выписаны с выздоровлением более десяти тысяч человек. Всего с начала пандемии зарегистрировано 12658 случаев заражения.

Так что все ранее действующие запреты сохраняются еше на две недели - до 2 октября. Напомним, жители Кубани по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах.

Кроме того, жителей края по-прежнему могут отправить на карантин, в случае несоблюдения ограничений.

Новое постановление о продлении режима повышенной готовности

Новое постановление о продлении режима повышенной готовности