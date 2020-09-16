Появилось видео нападения на кондуктора трамвая в Краснодаре. Напомним, все случилось ранним утром 16 сентября, когда в вагоне почти не было пассажиров. Зашли только двое молодых людей, у которых началась словесная перепалка с кондуктором из-за отказа оплатить проезд. По правилам пассажиры должны выйти на ближайшей остановке, но эти парни просьбу работника восприняли агрессивно. Оба напали на кондуктора.

Момент избиения мужчины попал в объектив камер, установленных в вагоне. По всей видимости сами нападавшие об этом не знали. На кадрах видно, как отморозки наносят удары кондуктору. Сам работник тоже пытается дать отпор. Но все заканчивается плачевно - работника КТТУ ограбили.

Одного из нападавших, к слову, задержали сразу. Его лицо вычислили по камерам. Злоумышленником оказался 20-летний парень. Личность товарища установлена, сейчас его разыскивают. Именно у него, кстати, находится похищенный телефон, с помощью которого с банковской карты снято 4 тысячи рублей, а также украденные из сумки кондуктора 600 рублей.

Парням грозит тюремный срок. За решеткой они могут оказаться до 7 лет.