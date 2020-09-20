Причиной ДТП с тремя погибшими в Краснодаре стало превышение скорости

В аварии с БМВ погибли три человека

В обстоятельствах аварии, которая произошла накануне в Юбилейном микрорайоне, разбираются правоохранители. Напомним, днем 19 сентября автомобиль BMW M4 на огромной скорости врезался в бетонную опору линий электропередач на проспекте Чекистов. Очевидцы сообщали, что за несколько минут до аварии водитель дрифтовал в районе кольца у Храма Рождества.

Как сообщают в краевом главке, причиной страшной аварии стало превышение скорости.

- Водитель не выдержал безопасную скорость движения. Из-за неуправляемого заноса машина съехала с проезжей части и столкнулась с опорой линии электропередач, - рассказывают в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Жертвами ДТП стали три человека. Еще до приезда скорой скончались водитель и пассажир, еще один человек, находящийся в машине, умер в больнице. Третий парень, ехавший в иномарке, - в тяжелом состоянии. За его жизнь борются медики.

- Проводится проверка, - добавляют автоинспекторы.