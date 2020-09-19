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В Краснодаре водитель на золотой BMW снес бетонный столб на проспекте Чекистов

По предварительным данным, есть пострадавшие
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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БМВ снесла столб в Юбилейном микрорайоне Краснодара Фото: очевидца

БМВ снесла столб в Юбилейном микрорайоне Краснодара Фото: очевидца

В Юбилейном микрорайоне Краснодара днем 19 сентября произошла авария. Золотой БМВ на огромной скорости врезался в бетонный столб. Удар был такой силы, что заднюю часть автомобиля смяло полностью.

Очевидцы говорят, что машина до столкновения дрифтовала в районе Храма Рождества.

Бетонный столб с контактной сетью наклонился над проезжей частью проспекта Чекистов. На места работают сотрудники службы спасения и скорой помощи.

По предварительным данным, есть пострадавшие. Движение по проспекту Чекистов затруднено.

Как стало известно КП, BMW M4 Coupe F82 2014-го года выпуска был приобретена жителем Краснодара в начале июня, до этого автомобиль был зарегистрирован в Волгоградской области. Автомобиль оснащен двигателем объемом три литра и мощностью 431 лошадиная сила.

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