Четвертый пострадавший после аварии с BMW находится в реанимации

Фото: Предоставлено очевидцами

Мэр Краснодара Евгений Первышов на планерном совещании в администрации выразил соболезнования родителям погибших парней в аварии в Юбилейном микрорайоне Краснодара.

- По неподтвержденным данным, владелец продавал машину и дал прокатиться покупателю. Тот не справился с управлением. В итоге три смерти, - сказал глава города. - Уверен, что в первую очередь, нужно выразить соболезнования родителям, потому что ушли из жизни молодые ребята.

Также глава города добавил, что нужно предотвращать такие гонки по городским улицам. Нужно посмотреть, необходимы ли на этом участке "лежачие полицейские" или можно использовать другие способы ограничения скорости.

Напомним, что 19 сентября автомобиль BMW M4 на огромной скорости врезался в бетонную опору линий электропередач на проспекте Чекистов. Двое парней скончались на месте, двое в тяжелом состоянии были госпитализированы. О смерти третьего пассажира сообщили почти сразу же. А четвертый сейчас находится в реанимации, за его жизнь борются врачи.

Причиной случившегося стало превышение скорости. Очевидцы сообщали, что за несколько минут до аварии эта машина дрифтовала в районе кольца у Храма Рождества.