Жертвами коронавируса на Кубани стали еще два человека

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае практически каждый день умирают больные с коронавирусом. За последние сутки жертвами инфекции стали еще два человека. Оба пациента скончались в сочинской больнице.

- 53-летний местный житель поступил в лечебное учреждение с острыми симптомами. Анализ подтвердил наличие коронавируса. Несколько дней мужчина был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, однако спасти его не удалось. У пациента была сопутствующая гипертоническая болезнь, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В этой же больнице скончалась 81-летняя женщина. Она также находилась на аппарате ИВЛ. Помимо коронавируса у пациентки были гипертоническая болезнь и ишемическая болезни сердца.

Стоит отметить, что всего в регионе с начала пандемии скончались 246 человек с COVID-19.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что по данным на 21 сентября количество зараженных коронавирусом увеличилось на 92 человека. Также в Краснодаре 49 классов отправили на дистанционное обучение.