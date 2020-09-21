В Краснодаре перед судом предстанут участники перестрелки на улице Благоева

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Вечером 10 июня 2020 года двое 31-летних мужчин затеяли перестрелку из травматического и пневматического оружия рядом с ЖК «Каскад» на улице Благоева в Краснодаре.

Стрельба произошла в людном месте, заставив разбегаться многочисленных прохожих, в том числе и женщин с маленькими детьми.

Оперативникам ГУ МВД России по краю удалось установить и задержать всех участников перестрелки.

— Органами предварительного расследования они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия, предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору),- сообщает прокуратура края.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Краснодара.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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