В Краснодаре задержан второй участник нападения на кондуктора трамвая на улице Бершанской

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Нападение на кондуктора в трамвае 5-го маршрута произошло ранним утром 16 сентября в Краснодаре на улице Бершанской.

Двое молодых людей, отказавшись платить за проезд, затем напали на 44-летнего кондуктора. Они избили мужчину и забрали у него смартфон и деньги. Затем один из нападавших перевел с телефона кондуктора 4 тысячи рублей на карту своего друга, и воспользовался чужими деньгами по своему усмотрению.

Одного из юношей полиция задержала сразу, а второй ударился в бега, но вот теперь задержан и он.

Как выяснилось, сразу после нападения в трамвае, он отличился еще раз — на улице Сормовской отнял одежду у 19-летнего местного жителя. Чужие футболку и кроссовки грабитель надел на себя, чтобы его сложнее было опознать.

Однако, эти ухищрения его не спасли, и теперь нападавшему придется ответить по очень серьезным обвинениям.

- В отношении подозреваемого расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 161 УК РФ , частью 2 статьи 161 УК РФ, санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде 7 лет лишения свободы. Рассматривается и вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ о краже, предусматривающей вплоть до 6 лет лишения свободы,- сообщает УМВД по Краснодару