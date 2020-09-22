«Побоялся возвращаться и стал разбирать машину»: Появилось видеопризнание полицейского, сбившего насмерть школьницу под Краснодаром

Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

В Краснодаре задержали полицейского, который на скорости сбил 16-летнюю девочку на пешеходном переходе и скрылся с места аварии. Школьница получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась в скорой. А в это время виновник пытался скрыть следы преступления, побоявшись за ответственность. Он отвез машину на СТО и стал снимать с нее поврежденные части.

Следователи обнародовали видео задержания подозреваемого. Парень на камеру рассказал, как сбил девочку и куда поехал после случившегося.

- Я побоялся возвращаться. Уехав с места ДТП, я выдавил лобовое стекло ногами, вкинул в бак, где тлел мусор. Также оторвал бампер, который был разломан. В совершенном преступлении раскаиваюсь, - рассказал подозреваемый на допросе у следователя.

Под стражей полицейский пробудет до 20 ноября. Ранее "Комсомолка" сообщала, что по словам очевидцев, во время задержания, виновник ДТП размахивал «корочкой» и уверял, что ему ничего не грозит.