Насмерть сбившего школьницу под Краснодаром полицейского уволили из МВД

Парня заключили под стражу до 20 ноября

Полицейский насмерть сбил 16-летнюю школьницу вечером 19 сентября в станице Старокорсунской. 24-летний водитель скрылся с места ДТП. Его нашли при разборке машины и заключили под стражу. Из МВД парня уволили после служебной проверки.

- По факту ДТП с участием сотрудника ППС в настоящее время окончена проверка по результатам которой сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел в связи с проступком порочащим честь и достоинство сотрудника. Также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее "Комсомолка" публиковала видеопризнание полицейского, сбившего насмерть школьницу под Краснодаром. Парень на камеру рассказал, как сбил девочку и куда поехал после случившегося.