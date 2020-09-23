Вениамин Кондартьев принес присягу

Вениамин Иванович победил на выборах главы Краснодарского края Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Сегодня, 23 сентября, состоялось официальное вступление в должность губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Инаугурация прошла в здании регионального парламента. Избранный глава администрации региона принес присягу в рамках внеочередной сессии ЗСК. Трансляция церемонии инаугурации велась в прямом эфире на сайте администрации края, а также на сайте КП.

Напомним, что Вениамин Иванович победил на выборах главы Краснодарского края, которые проходили в течение трех дней и завершились 13 сентября. Свои голоса за него отдали почти 83% избирателей.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что Вениамин Кондратьев собирается частично поменять команду. В течение двух недель будут названы имена новых вице-губернаторов по вопросам внутренней политики и по развитию инвестиционной, промышленной политики, информатизации и связи, а также курортной и потребительской сфер и регулирования рынка алкоголя.