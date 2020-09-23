Участница покушения на жизнь лидера религиозной общины в Краснодаре арестована на 2 месяца

Фото ГУ МВД по краю

Октябрьский районный суд Краснодара своим решением арестовал на 2 месяца одного из участников покушения на лидера религиозной общины.

Как ранее сообщала «Комсомолка», участники религиозной общины задумали убить своего духовного лидера. Однако полиция и Следственный комитет по краю сумели предотвратить готовящееся преступление и задержать злоумышленников.

- Суд согласился с доводами следствия о том, что находясь на свободе, обвиняемые могут принять меры к сокрытию доказательств совершенного преступления и принял решение о заключении Маловой З.И. под стражу на срок два месяца до 21 ноября включительно,- сообщает пресс-служба краевого суда.