Столичная компания продолжит строить дорогу из Краснодара до Керчи

Фото: Упрдор «Тамань»

Московская компания ООО «Транстроймеханизация» выиграла электронный аукцион на строительство второго этапа автодороги Краснодар – Керчь.

- Компания «Трансстроймеханизация» стала единственным участником аукциона на право строительства первого этапа трассы от Краснодара до Керчи, - сообщается на портале госзакупок.

Речь идет о работах на втором участке трассы А289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – Новороссийск – Керчь.

Напомним, что это будет четырехполосная дорога, по которой можно будет ездить со скоростью 120 километров в час. На ней запланировано строительство 8 путепроводов, одного моста через реку и 25 мостов через каналы, здесь проложат 93 трубы и сделают три площадки для отдыха автомобилистов. И на всем протяжении пути трасса будет освещаться ночью.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что новую четырехполосную дорогу от Краснодара до Крымского моста построят к 2024 году. Так как трасса пройдет по новому направлению, ограничения движения вводить не будут.