В Сочи морское такси планируют запустить в мае 2021 года Фото: Юлия БАРАНОВА

В Сочи в мае 2021 года намечено запустить морское такси. Новый вид транспорта не только поможет разгрузить дороги, но и даст возможность курортникам насладиться прибрежными пейзажами.

- Морское такси станет визитной карточкой нашего курорта, - сообщил глава города Сочи Алексей Копайгородский.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи планируют расширить пляжи. Намечено и модернизировать и берегоукрепительную инфраструктуру. Напомним, что в Сочи разработают новый Генплан развития города-курорта. Зеленые зоны намечено увеличить.