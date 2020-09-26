«Роскосмос» показал, как выглядит автодром гонок Формулы 1 в первый день соревнований

«Роскосмос» показал, как выглядит автодром гонок «Формулы 1».

В Сочи стартовал российский этап «королевских гонок». «Роскосмос» показал, как выглядит автодром соревнований в первый день проведения Гран-при России Формулы 1.

Напомним, что на Сочи Автодроме 26 сентября состоялась третья свободная практика, а затем был дан старт квалификации. По его итогам определились места пилотов на стартовой решетке. Квалификацию Гран-при России выиграл британец Льюис Хэмилтон. Вторым на старт выйдет Макс Ферстаппен из Red Bull Racing, третьим — Боттас. Четвертое место занял Серхио Переса из Racing Point, пятое - Дэн Риккардо из Renault.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что «Роскосмос» опубликовал фото ночного Краснодара.