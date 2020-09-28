На Кубани умер еще один человек с коронавирусом

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре продолжать умирать люди с коронавирусной инфекцией. По данным на 28 сентября, летальный случай зафиксирован в Тихорецком районе. В ЦРБ умерла 59-летняя жительница Кавказского района.

- Женщина заболела в начале сентября. Ее госпитализировали в Тихорецкую ЦРБ с двусторонней полисегментарной пневмонией. Лабораторное исследование на COVID-19 подтвердило наличие вируса. Пациентка была подключена к ИВЛ, но спасти ее не удалось, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также известно, что умершая женщина страдала гипертонической болезнью, хронической сердечной недостаточностью и сахарным диабетом.

В настоящее время в тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких находится 33 пациента, еще четверо – на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что вспышка заболеваемости в Краснодаре придется на вторую половину ноября. Также отмечалось, что чаще стали болеть дети.