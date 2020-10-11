В Сочи у леопардов родились два котенка

Фото: Сочинского нацпарка.

11 октября в Центре восстановления леопарда на Кавказе произошло радостное событие. у пары леопардов появились на свет сразу два котенка.

- Их родители - мама Чери из Ирана и отец Алоус из Туркмении, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в Сочинском нацпарке. - Оба леопарда были выловлены в дикой природе уже взрослыми. Эти малыш - уже четвертый помет от них.

По оценкам специалистов Центра, котята этой пары отличаются прекрасными реакциями и природными инстинктами. Через два месяца, во время первой вакцинации, будет установлен пол малышей и выбраны клички.

Напомним, в июле 2020 года в Центре восстановления леопарда на Кавказе у другой пары леопардов появился котенок. Самец Задига и самка Анреи стали родителями. Эта пара была передана в Центр из зоопарка в 2012 году и уже не раз приносила потомство, в том числе и крупные - по три малыша.

Сейчас в дикой природе Кавказа живут четыре особи переднеазиатского леопарда. В центре разведения готовят к выпуску еще пять животных.