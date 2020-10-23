В Краснодарском крае за минувшие сутки подтверждено 112 случаев заболевания COVID 19

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В регионе за минувшие сутки зарегистрировано 112 случаев заболевания COVID-19. Среди зараженных 65 женщин и 47 мужчин, старшему из пациентов 79 лет.

- Коронавирус также выявлен у семи несовершеннолетних в возрасте от 5 до 17 лет,-сообщает региональный Минздрав.

Между тем, замначальника управления Роспотребнадзора по краю Татьяна Гречаная заявила накануне, что в регионе не собираются вводить жестких карантинных ограничений по примеру тех, что были весной и в начале лета 2020 года.

По ее словам, в этом нет никакой практической необходимости- эпидемиологическая ситуация находится под контролем ,а врачи готовы оказать квалифицированную помощь даже в случае роста заболеваемости до 200 случаев в день.

Минздрав края подтвердил эти тезисы, сообщив о возможности быстрого увеличения ,в случае необходимости, числа больничных коек в ковид-госпиталях до почти шести тысяч. Сейчас в регионе свободными остаются около 17% мест в них.