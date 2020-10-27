Прокуратура Кубани проверит семью из Мостовского района, где отчим избил ребенка

Мать пострадавшего ребенка каждый день молится за своего сына в надежде, что он сможет выкарабкаться.

Эта трагедия произошла 1 октября в станице Губской Мостовского района. 25-летний Иван К. избил годовалого сына своей сожительницы Виолетты, пока та была у подруги. Ребенка увезли в больницу, где отправили в реанимацию. У мальчика диагностированы множественные травмы головы. Кроме того, в крови у крохи нашли алкоголь. Скорее всего, считают медики, мужчина напоил его пивом.

На молодого человека завели уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью ребенка».

- Фигуранту уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - говорят в СУ СК по Краснодарскому краю.

Тем временем прокуратура Кубани проверяет семью. Известно, что ранее она на профилактических учетах не состояла.

- Выясняются причины и условия, способствовавших происшествию, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - Во время проверки будет дана оценка, в том числе работе органов и учреждений системы профилактики по раннему выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении.