В День народного единства в Краснодаре торжественно подняли триколор

Фото: krd.ru

В краевом центре на Главной городской площади 4 ноября состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага России казаками почётного караула Кубанского казачьего войска. Прямую трансляцию можно было посмотреть на официальной страничке администрации города в Instagram.

- В церемонии приняли участие председатель городской Думы Вера Галушко, заместитель главы города Антон Смертин, депутаты городской Думы Краснодара, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Сначала казаки вынесли десятиметровый триколор на площадь, а затем подняли под звуки государственного гимна.

Жителей Краснодара поздравил мэр Евгений Первышов. Он отметил, что День народного единства очень значим для нашего города.

- Здесь с давних пор живут вместе люди десятков народов. История и культура Екатеринодара-Краснодара создавались и создаются представителями различных национальностей. А в последние десятилетия наш город привлекает переселенцев со всей страны, - сказал Первышов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что жителей Кубани также поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Афишу мероприятий Дня народного единства можно посмотреть здесь.