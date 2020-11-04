На Кубани коронавирусом заболели 16 детей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжают выявлять новые случаи опасного заболевания. Последнюю неделю каждый день в регионе заболевают больше 130 человек. По данным на 4 октября в больницах прибавилось на 135 пациентов с коронавирусом. Один из самых неприятных факторов – инфекцией заражаются и дети.

- За последние сутки на Кубани коронавирус подхватили 16 детей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона. При этом, в каких районах выявили зараженных несовершеннолетних, специалисты не уточнили.

По данным на 4 ноября за последние сутки число заболевших коронавирусом на Кубани выросло на 135 человек. Случаи выявлены в 26 районах края.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что с начала пандемии самыми зараженными городами на Кубани стали Краснодар, Сочи и Армавир.