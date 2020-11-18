Появилось видео с камер ТЦ Сочи, где ребенку зажало руку эскалатором

Скрин с видео 360°

Инцидент произошел 16 ноября в одном из торговых центров в Сочи. Руку двухлетней девочки пыталась вытащить из эскалатора толпа посетителей. Мужчины на счет прыгали на механической лестнице, чтобы остановить ее.

В какой-то момент маленькая ручонка девочки в розовой курточке совместными усилиями была освобождена. Все выдохнули с облегчением под громкие аплодисменты, свист и крики «ура». Малышка сильно не пострадала, она отделалась испугом. На ручке остались лишь небольшие царапины.

После случившегося прокуратура и полиция начала проверка. А позже появилось видео с камер наблюдения торгового центра. На кадрах видно, как девочка без сопровождения взрослых подходит к эскалатору, падает, а ее рука оказывается зажата механизмом.