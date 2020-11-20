В Сочи на улице нашли маленького мальчика

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В Сочи на улице найден маленький мальчик. По предварительным данным ребенку 4-5 лет. Инцидент произошел в Завокзальном микрорайоне горда-курорта.
Сейчас малыш находится в полиции, его родителей ищут.
- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил сайту «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.
Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре пропал 7-летний мальчик. Последний раз его видели в школе. Другой подобный случай - в Краснодаре пропал 11-летний мальчик. Он ушел из дома и не вернулся.