В Сочи на улице нашли маленького мальчика

Фото: t.me/gorodsochi

В Сочи на улице найден маленький мальчик. По предварительным данным ребенку 4-5 лет. Инцидент произошел в Завокзальном микрорайоне горда-курорта.

Сейчас малыш находится в полиции, его родителей ищут.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил сайту «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре пропал 7-летний мальчик. Последний раз его видели в школе. Другой подобный случай - в Краснодаре пропал 11-летний мальчик. Он ушел из дома и не вернулся.