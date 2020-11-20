В Краснодаре в выходные на Красной усилят число рейдов из-за угрозы распространения коронавируса

Фото: krd.ru.

В Краснодаре в выходные на улице Красной контроль соблюдения режима повышенной готовности будет усилен. Меры безопасности связаны с напряженной эпидситуацией в регионе.

В рейдовые группы вошли сотрудники полиции и администрации. Они проверят соблюдение масочного режима и дистанции на предприятиях общепита и торговли.

- Мобильные группы также будут пресекать работу баров и ночных клубов после полуночи, уличную нелегальную торговлю, выступления уличных музыкантов и аниматоров, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Глава Краснодара Евгений Первышов привал жителей проявить сознательность и не подвергать риску здоровье родных и близких.

На Красной из-за коронавируса выключат иллюминацию.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани нарушителей режима повышенной готовности будут жестко штрафовать. Губернатор Вениамин Кондратьев объявил об ужесточении соблюдения режима из-за коронавируса.