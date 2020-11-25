В Краснодаре временно изменят схему движения двух маршрутов троллейбуса

Фото: krd.ru.

В краевом центре временно изменится схема движения двух троллейбусных маршрутов - № 13 и 20. Это связано с проведением ремонта на дороге в районе перекрестка улиц Селезнева и Старокубанской.

- На данном участке произошел провал дорожного покрытия из-за порыва теплотрассы, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара. - Сейчас на месте работают аварийные бригады.

Троллейбус № 13 после 21.00 от Бальнеолечебницы отправится в троллейбусное депо № 1.

Троллейбус № 20 - из Комсомольского микрорайона - до троллейбусного депо № 2.

Напомним, что в Краснодаре в ноябре изменилась схема движения автобусного маршрута № 101А. Напомним, что он соединяет ТРЦ «Семь звёзд» и хутор Октябрьский.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре в аварию попал новый троллейбус. В него влетел автомобиль каршеринга.