В одном из районов Кубани сняли карантин

Зараженное мясо на предприятие приехало от поставщика из Курской области.

На территории мясокомбината в селе Холодный Родник Туапсинского района ввели режим карантина из-за АЧС. Как рассказало руководство предприятия, зараженное мясо на предприятие приехало от поставщика из Курской области. Оно не попало в цех по переработке, а находилось в специальном буфере до проверки.

Тем не менее опасность была, потому было принято решение закрыть машинный зал колбасного цеха, термическое отделение колбасного цеха, машинный зал полуфабрикатов, а также камеры размораживания сырья и контейнеры.

Вся некачественное сырье уничтожили. Далее провели масштабную санитарную обработку не только помещения, где временно находилось сырье, но и всех цехов.

На данный момент вирус ликвидирован.

- В связи с этим карантинные ограничения сняты, - сообщается в новом приказе департамента ветеринарии Краснодарского края.