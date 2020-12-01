На Кубани приведут в порядок сквер у памятника героям войны

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

В Краснодаре в станице Елизаветинской приведут в порядок сквер у памятника героям войны. Он остро нуждается в благоустройстве. Здесь запланировано заменить устаревшие конструкции и выполнив дополнительное озеленение.

— В первую очередь жители просят привести в порядок сквер, - сообщил глава Краснодара Евгений Первышов. - Сейчас его состояние просто удручающее. Лавочки пришли в негодность, нет нормальных цветочных клумб.

По словам мэра в центре сквера находится сооружение, которое отдаленно напоминает концертную сцену, но выглядит совсем не празднично. Он считает, что здесь все надо приводить в порядок.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Белореченске открыли благоустроенный сквер. Реконструкцию зеленой зоны провели вдоль набережной. А в Кореновске открыли Аллею воинской Славы. Здесь установили 12 бюстов героев. На них увековечены имена солдат, отдавших жизнь за Родину в Великой Отечественной войне.