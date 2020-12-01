В одном из магазинов Сочи произошла драка

Скрин из видео: t.me/sochi_100

В Сочи в одном из сетевых продуктовых магазинов произошла драка. Видео потасовки разместили в соцсетях. По информации очевидцев, причиной столкновения стало отсутствие защитной маски.

- Покупатель зашел в торговый зал без средств индивидуальной защиты и охранники силой выставили его за дверь, - сообщают очевидцы.

Существует еще несколько версий происшедшего, которые заинтересовали правоохранительные органы.

Напомним, что режим повышенной готовности в регионе продлен до 15 декабря. На территории Кубани, по-прежнему действует строгий масочный режим. Жители обязаны использовать средства защиты органов дыхания во всех общественных местах: магазинах, в общественном транспорте, на вокзалах. Маски необходимо носить даже на свежем воздухе.