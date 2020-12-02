На Кубани против хозяина тайника на кладбище с 50 млн рублей завели второе уголовное дело

50 млн лежали в черном пакете за оградкой на кладбище. Фото УФСБ

В Краснодарском крае в отношении заместителя генерального директора электросетевой компании Кубани возбуждено еще уголовное дело о взяточничестве.

Напомним, что на кладбище в Краснодаре нашли тайник с 50 млн рублей. Деньги в землю для хранения закапывал замгендиректора электросетевой компании.

Заместитель руководителя электросетевой компании Краснодарского края обвиняется в посредничества во взяточничестве. В поисках следов оперативники наткнулись на весьма интересные «клады». Один – в кабинете, другой – на кладбище.

- В отношении заместителя генерального директора возбуждено еще одно уголовное дело, - сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Он подозревается в получении взятки через посредников в особо крупном размере (ч.6 ст.159 УК РФ).

Представитель пресс-службы уточнила, что в настоящее время в отношении обвиняемого продолжает действовать ранее избранная мера пресечения в виде заключения под стражу.