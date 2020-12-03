Появились фото с места аварии со школьным автобусом, где пострадали четверо детей и двое взрослых

Фото: ГИБДД по Краснодарскому краю.

Появились фото с места аварии со школьным микроавтобусом, где пострадали четверо детей и двое взрослых в Абинском районе. На кадрах, которые были сняты сразу после ДТП, видно, что удар был сильный. После столкновения легковушка улетела в кювет, сюда же упала и ГАЗель, которая перевернулась на бок.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, полиция и врачи скорой помощи.

Фото: ГИБДД по Краснодарскому краю.

- В автобусе ехали четверо детей. Предварительно, трое из них не получили серьезных повреждений, - уточнили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе региональной прокуратуры. - Один ребенок, 12-ти лет, находится на обследовании в больнице.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Водитель иномарки получил травму ключицы.

По факту аварии организована проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.