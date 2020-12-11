Модератор группы в соцсетях, выложивший детали убийства в Армавире, не позвонил в полицию

Акшина Гусейнова продолжают искать

В ночь на 11 декабря пользователи соцсетей стали свидетелями страшной трагедия в духе американского кровавого фильма ужасов. 32-летний Акшин Гусейнов 10 минут рассуждал о судьбах мира и своем будущем на фоне ванны с кровью, в которой плавало тело его 26-летней сожительницы Виктории Макаровой. Никто не предотвратил следующего и еще более шокирующего убийства Гусейнова - 9-летнего мальчика, младшего братика любовницы Вики.

- Сообщения об убийствах молодой женщины в Армавире и ее несовершеннолетнего брата в станице Новоалексеевской Курганинского района поступили в дежурные части территориальных отделов полиции от граждан после того, как они узнали о случившемся из сети интернет, - прокомментировал заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Станислав Герасименко.

Он обратил внимание, что по предварительным данным, все тексты и видеозаписи в одном из телеграмм-каналов со ссылкой на предполагаемого злоумышленника были размещены уже после совершения обоих преступлений. При этом модератор данного ресурса, ограничился публикацией и не сообщил в полицию.

По словам Станислава Герасименко, во время убийства девушки соседи слышали шум из ее квартиры, но не позвонили по «02».

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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